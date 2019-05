Accoltella marito a Livorno, arrestata 58enne

LIVORNO, 4 MAG - Un uomo di 73 anni è stato ferito dalla moglie di 58 anni con un coltello da cucina al culmine di una lite stamani nella loro casa a Livorno. E' stato lo stesso anziano, ferito al costato, a dare l'allarme chiamando il 113. L'uomo è stato poi portato in ospedale con l'ambulanza: i medici non hanno ancora sciolto la prognosi ma non sarebbe in pericolo di vita. La moglie, di origini ungheresi e che in precedenza aveva lavorato per il marito come badante, è stata poi arrestata per tentato omicidio aggravato: stando agli accertamenti della polizia avrebbe agito per gelosia.