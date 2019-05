Fazio "Roma in un buon momento"

ROMA, 04 MAG - "Sarà dura contro il Genoa, loro giocano per la permanenza in Serie A e ci aspettiamo uno stadio caldo. A Genova è sempre difficile giocare, ma dobbiamo andare lì per vincere come squadra compatta e con la voglia di lottare in queste 4 finali per noi molto importanti". Così il difensore della Roma, Federico Fazio, alla vigilia della trasferta dei giallorossi a Marassi. La formazione allenata da Ranieri è in corsa per il quarto posto che vale l'ultimo pass per qualificarsi alla prossima Champions League. "La squadra sta in un buon momento, mancano 4 partite alla fine del campionato e saranno 4 finali per raggiungere il nostro obiettivo - sottolinea Fazio intervistato a Sky Sport24 -. Sarà una bella lotta perché ci sono tante squadre per lo stesso posto, ma noi dobbiamo pensare a vincerle tutte. Facendo 12 punti su 12 avremo sicuramente più occasioni delle altre di arrivare all'obiettivo, quindi pensiamo a noi. Dobbiamo pensare alla Roma".