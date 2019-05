Juventus: Ronaldo "derby difficile"

TORINO, 4 MAG - Per la Juventus, che ha raggiunto il Torino solo all'84', con un gol di Ronaldo, è stato "un derby difficile. Felice di avere dato il mio contributo". E' il pensiero di CR7 su Instragram. Il capitano bianconero Giorgio Chiellini sottolinea il fair-play nel confronto con i 'cugini': "Un terzo tempo davvero INSUPERABILE!, scrive sotto la foto che lo ritrae dopo lo scambio della maglia con il difensore granata De Silvestri. In un altro post Chiellini esalta anche la Juve: "Questa squadra ha anima e cuore e lo stiamo dimostrando ancora, partita dopo partita. Vogliamo #finoallafine dimostrare di essere i più forti, di meritare questo scudetto e di avere uno slancio positivo per la prossima stagione".