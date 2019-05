Figlio Maroni candidato contro Lega

MILANO, 4 MAG - Il figlio minore di Roberto Maroni, l'ex ministro dell'Interno ed ex governatore della Lombardia della Lega, è candidato nella lista civica che sostiene Giuseppe Licata, il sindaco uscente del Pd di Lozza, comune nel Varesotto, e che si è ripresentato alle prossime elezioni. Lo riporta oggi il quotidiano 'La Prealpina' spiegando che Fabrizio Maroni, 19 anni, studente di scienze politiche, con il sogno di "fare il giornalista e non il politico di professione", ha scelto di "mettersi a disposizione della comunità" e tenterà di entrare nel consiglio comunale di Lozza non a fianco del Carroccio ma per l'area del centrosinistra.