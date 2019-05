Migranti: Conte,soldi a Africa e corridoi umanitari Ue

ROMA, 3 MAG - L'Ue ha oggi un "approccio illusorio e insufficiente ai flussi migratori, ripiegato sul contrasto ai movimenti secondari", attraverso il regolamento di Dublino. Lo dice il premier Giuseppe Conte a "The State of the Union". E' una "costosa illusione" rafforzare "solo la Guardia Costiera e di Frontiera Europea", con costi nell'ordine di "una decina di miliardi". Bisogna piuttosto "investire per l'Africa", dare "sbocchi adeguati alla migrazione legale" anche con "corridoi umanitari europei" e "contrastare l'immigrazione illegale".