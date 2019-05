Di Maio, 1 mld a famiglie poi cuneo

ROMA, 3 MAG - "E' arrivato il momento di fare un altro scatto in avanti" destinando il miliardo di risparmi che arriverà dal reddito di cittadinanza alle famiglie: "Dare più risorse alle famiglie è una forza che vogliamo mettere nel sistema e che si completerà poi con altri due passaggi fondamentali: l'abbassamento delle tasse con la riduzione del cuneo fiscale e l'aumento degli stipendi dei lavoratori, con l'introduzione del salario minimo, che in Italia può fare davvero la differenza". Così Luigi Di Maio in un post su Fb.