Siri: Di Maio, caso chiuso, in Cdm M5s ha maggioranza

ROMA, 3 MAG - "La questione Siri si è chiusa. Se non si dimette lui si andrà in Consiglio dei Ministri e si voterà il decreto proposto dal Presidente. Conti alla mano il M5S ha la maggioranza assoluto in CdM, quindi i numeri sono dalla nostra parte. Spero che non si arrivi ad un voto". Così il vicepremier Luigi di Maio a L'Intervista di Maria Latella su Sky TG24 rispondendo a una domanda sul caso Siri.