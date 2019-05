Conte, a Consiglio Ue strumenti per lavoro e salario

ROMA, 3 MAG - "Mi batto affinché, fra le principali priorità di quell'Agenda Strategica dell'UE 2019-2024 che verrà adottata dal Consiglio Europeo a giugno, figurino la rapida definizione di strumenti di assicurazione europea contro la disoccupazione e di protezione europea del salario. Per creare lavoro dove non c'è e per tutelare il lavoro che esiste non basta infatti la pur necessaria leva della maggiore competitività". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a "The state of the Union".