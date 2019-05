Usa: creati 263.000 posti, disoccupazione cala al 3,6%

NEW YORK, 3 MAG - L'economia americana ha creato in aprile 263.000 posti di lavoro, sopra le attese degli analisti. Il tasso di disoccupazione e' calato al 3,6%. Il tasso è sceso ai minimi degli ultimi 49 anni: era infatti dal dicembre 1969 che non toccava un livello cosi' basso. L'economia americana ha creato 20 milioni di posti di lavoro da quando e' finita la Grande Recessione nel 2009.(ANSA).