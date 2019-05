Bankitalia:economia frena,più rischi stabilità finanza

ROMA, 3 MAG - "I rischi per la stabilità finanziaria derivanti dalla congiuntura economica internazionale sono in aumento" e "le previsioni sulla crescita del Pil sono state riviste al ribasso anche in Italia". Questo il monito della Banca d'Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria secondo cui "l'alto livello del debito pubblico rende l'economia italiana esposta alle tensioni sui mercati finanziari e riduce la capacità della politica di bilancio di sostenere l'attività produttiva di fronte a fasi di rallentamento".(ANSA).