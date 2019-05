Cooperante morto:parenti,non è incidente

FIRENZE, 3 MAG - "La famiglia" del cooperante Davide Sollazzo, 31 anni, trovato morto a Capo Verde, "non crede in alcun modo che David possa essere morto per un incidente domestico. Sicuramente c'è stato qualcosa che non è una fatalità e per questo vuole che sia fatta chiarezza sul caso". Lo dichiara l'avvocato Giovanni Conticelli, legale della famiglia. "Vogliamo la verità su quello che è successo - ha aggiunto Conticelli - e ci aspettiamo dalle autorità di Capo Verde massimo rigore nelle indagini". Procura e polizia di Capo Verde stanno valutando i primi esiti dell'autopsia eseguita in uno dei due ospedali di Fogo, l'isola dove soggiornava Davide Sollazzo per seguire i suoi progetti di cooperazione. "Le autorità di Capo Verde stanno facendo tutto quello che si deve fare in circostanze come questa, la situazione è sotto controllo, Capo Verde è un paese che ha istituzioni e una giustizia che funzionano", afferma il console italiano a Capo Verde Luigi Zirpoli in attesa di comunicazioni ufficiali delle autorità locali.