Mio fratello Angelo vittima del branco

MODICA (RAGUSA), 3 MAG - Angelo Partenza come Antonio Stano, il pensionato morto a Manduria, vittima di una baby gang. A parlare di analogia è la sorella di Angelo Partenza, morto due anni fa a Modica (Rg), anche lui preso di mira e picchiato in una piazzetta del paese da un gruppo di ragazzini. L'anziano, dopo le percosse dei suoi aggressori si recò al pronto soccorso denunciando gli autori del pestaggio, due ragazzi di 15 e 16 anni. Le numerose complicazioni condussero l'uomo alla morte, come accertato dall'esame autoptico, nella notte, tra il 1 e il 2 febbraio del 2017. La sorella della vittima, Giuseppina, si rivolse alla Procura di Ragusa. Il pm, Silvia Vassallo, ha chiesto il rinvio a giudizio dei due imputati, uno ha compiuto da poco 17 anni, l'altro è diventato nel frattempo maggiorenne, con l'accusa di omicidio preterintenzionale in concorso. All'udienza preliminare i legali dei due imputati hanno chiesto il rito abbreviato e la Map, la cosiddetta messa alla prova con conseguente sospensione del procedimento.