Bertolini, tecnico donna in A? Quasi ora

ROMA, 3 MAG - Per vedere un tecnico donna in campo maschile ad alto livello ''direi che i tempi sono maturi, se non come primo allenatore almeno all'interno dello staff''. Lo ha detto la Ct della Nazionale italiana di calcio Milena Bertolini nel corso di un forum all'ANSA. ''Ci vogliono dirigenti di larghe vedute e - aggiunge la Bertolini - che abbiano il coraggio. Quando si comincia ad andare a livello juniores le donne allenatore a livello maschile spariscono: c'è ancora il pregiudizio che la donna è vista come una mamma''. I social dicono che mi vogliono vedere allenare la Juve?: ''no - scherza la Ct della Nazionale italiana di calcio - la Juve si deve tenere stretta Allegri che è bravissimo''. ''Per la parità di genere nel calcio - aggiunge la Bartolini - ci vuole tempo, occorrerà ancora qualche generazione: tra i giovani il problema è ormai sdoganato, ma per le persone anziane no. Ci vuole tempo''.