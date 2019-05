Cassazione,dl Salvini a giudizi in corso

ROMA, 03 MAG - Il dl Salvini, con la nuova normativa sui permessi di soggiorno per i migranti, ha "applicazione immediata": una nozione che "è connaturata al principio di imperatività della legge", che in caso contrario finirebbe "per applicarsi solo ai rapporti 'nuovi'" e "mai a quelli 'in corso' al momento della decisione". Questa nuova interpretazione della Cassazione riapre la questione della irretroattività della nuova norma sulla sicurezza e i migranti (in vigore il 5 ottobre e diventato legge), in contrasto con una precedente decisione della Corte. Proprio perchè sono emersi due diversi orientamenti, si ritiene necessaria una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, e per questo il collegio, con l'ordinanza interlocutoria di oggi, chiede al primo presidente della Cassazione che sia l'organo di vertice della giurisprudenza a dirimere la questione.