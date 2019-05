Parte Milano Food City con 'sfida' vip ai fornelli

MILANO, 3 MAG - E' stata inaugurata con una insolita sfida ai fornelli per preparare la colazione Milano Food City che fino al 9 maggio porta in città centinaia di eventi legati al cibo, alla buona (e sana) alimentazione e alla lotta agli sprechi. Insolita non solo per l'orario ma anche per i protagonisti. A coadiuvare importanti chef divisi in tre squadre c'erano infatti fra gli altri il sindaco Giuseppe Sala, il presidente della Lombardia Attilio Fontana, quello di Confcommercio Carlo Sangalli, il presidente di Coldiretti Milano Alessandro Rota, ma anche Demetrio Albertini e Paolo Veronesi. La fondazione Veronesi, infatti, ha collaborato all'evento di oggi con l'associazione Professionale Cuochi italiani e la Confcommercio approfittandone per lanciare un decalogo per la colazione (questa sarà anche la settimana della colazione promossa da Epam e Fipe). Dieci regole che vanno dal mangiare in modo vario, al bere per reidratarsi all'invito a prendersi almeno un quarto d'ora per consumare il primo pasto della giornata. (ANSA).