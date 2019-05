Diaconale, parole di Ranieri sono gravi

ROMA, 3 MAG - "Io credo che su questa conferenza stampa e sulle dichiarazioni di Ranieri debba intervenire la Lega. Le affermazioni sono gravi e pesanti e nascono dalla confusione tra tifoso e tesserato: il tifoso può fare e pensare quel che crede, un tesserato invece è una persona che ha un ruolo di responsabilità". Lo dice il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, sulle parole del tecnico che oggi, rispondendo a una domanda su Lazio-Inter del 2010 in cui la tifoseria laziale chiese alla squadra di 'scansarsi' per favorire i nerazzurri nella corsa allo scudetto contro i giallorossi, ha risposto: "E' stato così, fu così". "Le dichiarazioni di un tesserato, soprattutto quando così gravi - aggiunge Diaconale a Lazio Style Radio - devono essere almeno suffragate da delle prove. Altrimenti diventano offensive nei confronti di una società come la Lazio che queste cose non le merita".