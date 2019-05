Europarlamento e Lega B, azioni pro-voto

BRUXELLES, 3 MAG - Sport ed elezioni europee si ritrovano mano nella mano sui campi di calcio italiani. In vista dell'appuntamento elettorale del 26 maggio, il Parlamento europeo lancia una serie di iniziative pro-voto negli stadi della Serie B. Sei le città scelte dall'Europarlamento e dalla Lega B per promuovere la partecipazione dei cittadini alle elezioni Ue: Benevento, Foggia e Salerno per la 37/a giornata, in programma dal 4 al 6 maggio, e Lecce, Palermo e Pescara, per la 38/ e ultima giornata del campionato. Per sensibilizzare i tifosi, in particolare quelli di casa, il Parlamento Ue ha lanciato assieme all'Istituto europeo di design il concorso 'Tutto in un Giorno', in cui i giovani creativi hanno realizzato delle bandierine che 'ricreano' i colori del Benevento, del Foggia, della Salernitana e di Lecce, Palermo e Pescara. Le bandierine presentano alla base una striscia StavoltaVoto.eu, la campagna lanciata dal Parlamento europeo per invitare gli elettori alle urne.