Incide suo nome con lama su schiena ex convivente, arrestato

MILANO, 3 MAG - Un marocchino di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cesate (Milano) per stalking nei confronti della ex fidanzata, una connazionale di 31 anni alla quale ha inciso il proprio nome sulla schiena con un coltello. I militari sono intervenuti alle 9 di ieri in via Donizetti, dove hanno bloccato il nordafricano mentre aggrediva la donna. Quest'ultima ha trovato il coraggio di raccontare le violenze e le vessazioni iniziate circa un anno fa, al termine della loro relazione. Ai carabinieri ha spiegato che nei giorni di Pasqua è stata vittima di offese e maltrattamenti che hanno raggiunto il culmine il 22 aprile, quando l'ex convivente l'ha costretta a seguirlo nell'appartamento di un amico a Cesate, dove l'ha prima picchiata, poi le ha inciso il proprio nome (Alex) sulla schiena con una lama presa in cucina e infine l'ha fatta spogliare per filmarla.