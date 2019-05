Spalletti, Icardi? Qui si veste da Inter

MILANO, 3 MAG - "Le foto di Icardi mi hanno dato fastidio? Non so a cosa ci si riferisca, quando viene qui è sempre vestito da Inter". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, commentando le foto hot pubblicate da Mauro Icardi e Wanda Nara negli ultimi giorni sui social. "Quando viene qui è sempre vestita nella maniera giusta e quindi a me interessa solo quello". "Si dice che solo uno tra me e Icardi potrà restare? Dal mio punto di vista non ci sono problemi, non ne ho nessuno ad allenare e far giocare qualsiasi calciatore", ha risposto ancora il tecnico alla vigilia della gara con l'Udinese. "Il mio futuro è Udinese-Inter, non Icardi-non Icardi - ha proseguito -. Poi si sarà Inter-Chievo, Napoli-Inter, l'allenamento prima di Inter-Empoli, l'allenamento dopo. Il futuro è quello dell'Inter e pensare al bene dell'Inter, a fare bene le partite e gli allenamenti".