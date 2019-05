Fratellini in 'presidio' per il clima

GENOVA, 3 MAG - Sono fratello e sorella, hanno 10 e 15 anni e questa mattina niente scuola. Come la loro fonte di ispirazione e modello di riferimento, Greta Thunberg, questa mattina sono arrivati in treno da Zoagli, in riviera, a Genova, per manifestare a favore dell'ambiente. Emanuele e Gaia questa mattina si sono stabiliti per alcune ore davanti al palazzo della Regione, "perché simboleggia il potere" spiegano, con due cartelli verdi con su scritto, a pennarello: "Abbiamo bisogno di azione" e "School strike 4 climate". "Non siamo andati a scuola - racconta Emanuele, il più piccolo - ma i nostri genitori ci supportano, anche più dei nostri compagni di classe". I due fratelli hanno letto il libro di Greta e hanno manifestato nello sciopero mondiale per il clima del 15 marzo scorso. "Abbiamo pensato che dobbiamo impegnarci personalmente se vogliamo ottenere qualcosa", dice Gaia. Ogni venerdì pomeriggio Fridays for future Genova, tiene un presidio, ma i due giovanissimi attivisti hanno voluto protestare autonomamente.