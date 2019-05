Germania: sondaggio, solo 11% vuole successione AKK a Merkel

BERLINO, 03 MAG - Solo l'undici per cento dei tedeschi sarebbe favorevole alla successione del nuovo leader della CDU Annegret Kramp-Karrenbauerad ad Angela Merkel nell'incarico di cancelliere: emerge da un sondaggio di YouGov. Quanto alle performance elettorali dei partiti in vista delle europee, CDU e CSU perdono un punto rispetto al mese precedente e ora sono al 29 percento. L'SPD rimane al 18%, i Verdi rimangono invariati al 17%, la Linke e la FDP al 9%. L'AfD sale di un punto attestandosi al 13%. Due terzi degli interpellati afferma di aver già preso una decisione definitiva su come voteranno alle prossime elezioni.