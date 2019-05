Pena morte: Usa, uomo giustiziato per duplice omicidio

JACKSON (USA), 3 MAG - Un uomo condannato a morte per l'uccisione della sua fidanzata e di un'amica di questa, 25 anni fa, è stato giustiziato la notte scorsa negli Usa. Il condannato, Scotty Garnell Morrow, di 52 anni, è morto alle 21:38 di ieri sera ora locale (le 03:38 di oggi in Italia) nel carcere di Jackson, in Georgia, dopo che gli era stata praticata un'iniezione letale di pentobarbital. Prima di morire, Morrow ha detto di essere pentito per l'uccisione delle due donne, a colpi di pistola, e per il ferimento di una terza. L'uomo ha anche chiesto scusa a parenti e amici per il dolore loro provocato: "Vi amo tutti", ha concluso.