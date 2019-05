Caldara, si teme rottura del crociato

MILANO, 2 MAG - Si teme la rottura del legamento crociato per Mattia Caldara. Il difensore del Milan, che si è infortunato oggi in allenamento, è già a Roma per ulteriori controlli: la sua stagione è finita e se sarà confermata la diagnosi, saranno necessari l'intervento al ginocchio e 5-6 mesi di stop.