E.League: Arsenal e Chelsea in vantaggio

ROMA, 2 MAG - Passi avanti, anche se non ancora decisivi, di Arsenal e Chelsea verso la finale di Europa League. Nelle semifinali di andata giocate questa sera, a Londra i Gunners hanno superato 3-1 il Valencia (passato per primo con Diakhaby) grazie ad una doppietta di Lacazette, cui si è aggiunta nel recupero la rete di Aubameyang. A Francoforte l'Eintracht ha pareggiato 1-1 con la formazione allenata da Maurizio Sarri. Tedeschi in vantaggio con Jovic, raggiunti da Pedro. Gli incontri di ritorno sono in programma giovedì prossimo.