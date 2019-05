Juncker, Berlino si lamenta dell'Italia ma viola patto

BRUXELLES, 2 MAG - "I tedeschi amano lamentarsi degli italiani, ma anche loro hanno violato il patto di stabilità 18 volte - le ho contate - e continuano a farlo". Così il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker in un'intervista al giornale tedesco Handelsblatt. "E' vero che debito e deficit sono scesi in Germania, ma la Germania non ha ancora messo sotto controllo il suo surplus. Ma il problema chiave per gli europei non è questo. Non ci amiamo, abbiamo perso la nostra libido collettiva". Riferendosi poi ai sondaggi che prevedono un'avanzata di populisti e destre afferma: "Aspettiamo e vediamo se questa alleanza si materializzerà mai". "I populisti di destra non trovano difficile condannare l'Ue. Ma visto che nascono da movimenti nazionali - afferma - è contrario alla loro natura lottare uniti per qualcosa a livello europeo". Alleanze difficili, secondo Juncker, anche sul fronte opposto: "Non sarà facile - dice -. Ci sono profonde divisioni nelle famiglie politiche europee".