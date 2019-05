Zingaretti:fake su Pd per paura,denuncio

ROMA, 2 MAG - "Chi scrive e inonda la rete di notizie false contro di noi è perché ha paura, e non ha possibilità di dire cose sensate per controbattere ai nostri argomenti. Noi reagiremo denunciando alla Polizia postale questi episodi". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti parlando con i cronisti, a margine di una riunione sulle proposte economiche e sociali del partito a Roma. "Queste notizie false che già riempiono la rete - ha insistito Zingaretti - dimostra che temono la lista unitaria, temono i contenuti, temono di confrontarsi sulla verità e su dove va questo Paese. Noi non abbiamo paura e siamo pronti a batterci e a vincere queste elezioni".