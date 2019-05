Salvini, dialogo con Ppe,fuori sinistra

BUDAPEST, 2 MAG - "Faccio parte di uno schieramento forte come non lo è mai stato, non di destra ma alternativo ai burocrati e spero che si possa dialogare con i conservatori per lasciare fuori la sinistra, che vuole il male dell'Europa". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in conferenza stampa con il premier ungherese Viktor Orban. "L'obiettivo - ha aggiunto - è essere determinanti in Europa e governare il cambiamento che verrà in maniera diversa dal passato".