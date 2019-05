Mazzarri, Juve non ci sottovaluta

TORINO, 2 MAG - "Purtroppo per la Juventus non siamo da sottovalutare. E ho sentito che giocano Chiellini e Bonucci, due fuoriclasse della difesa, questo la dice tutta". Così Walter Mazzarri alla vigilia del derby nel quale il Torino si gioca una fetta d'Europa. "Se riusciremo nel loro stadio a giocare alla pari, dopo ci potremo davvero sentire squadra importante. E se finiamo bene le ultime 4 partite, avremo bruciato le tappe", aggiunge il tecnico granata. Nel Toro non giocherà Iago Falque, fermato dal riacutizzarsi del dolore al ginocchio.