Violenza Viterbo: pm ipotizzano incidente probatorio

ROMA, 02 MAG - Un incidente probatorio per cristalizzare la testimonianza della donna vittima della violenza sessuale di gruppo, per mano di due militanti di Casapoud, avvenuta in un pub di Viterbo il 12 aprile scorso. E' quanto sta valutando di chiedere la Procura di Viterbo. Al momento le condizioni psicologiche della vittima restano precarie: è ancora sotto choc per quanto avvenuto. Gli inquirenti stanno quindi attendendo che la giovane si riprenda per procedere, eventualmente, con la richiesta al giudice per le indagini preliminari.