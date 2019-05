'Marca', "Hazard la prima pietra Real"

ROMA, 2 MAG - Sarà Eden Hazard "la prima pietra del nuovo Real Madrid". Lo scrive oggi lo spagnolo 'Marca' che dà quasi per fatto il trasferimento, definendo il talento belga del Chelsea "il giocatore da cui Florentino Perez e Zinedine Zidane intendono partire nella ricostruzione". Servirà inevitabilmente ancora qualche settimana per definire quello che si preannuncia come uno dei grandi 'colpi' dell'estate, anche perchè sono ancora in ballo - in casa Blues - la qualificazione alla prossima Champions e il ricorso al Tas contro il blocco del mercato imposto dalla Fifa, ma l'accordo tra club blanco e il giocatore sarebbe già stato trovato, anche se manca ancora quello tra le due società. Hazard ha ancora un anno di contratto e per questo motivo il Chelsea chiede 140 milioni. Una cifra ritenuta ancora alta da Perez che gioca sul fatto che a giugno 2020 il calciatore potrebbe arrivare a parametro zero.