Genoa: crociato rotto per Sturaro

GENOVA, 2 MAG - Stagione finita per Stefano Sturaro che domani sarà visitato a Roma dal professor Pier Paolo Mariani presso la clinica Villa Stuart per la ricostruzione del legamento crociato anteriore destro. Il centrocampista sanremese, arrivato dalla Juventus a gennaio, si era infortunato alla vigilia di Pasqua nella sfida con il Torino quando in uno scontro di gioco aveva subito una doppia distorsione alla gamba destra che aveva interessato ginocchio e caviglia. Il giocatore verrà sottoposto a un ultimo consulto domani prima di intervenire chirurgicamente. Previsto uno stop di cinque mesi. Dal suo ritorno in rossoblù ha collezionato 5 presenze per un totale di 218 minuti, segnando anche una rete proprio contro i bianconeri.