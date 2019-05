Lavoro: Grillo, ora reddito di base

ROMA, 2 MAG - Il reddito di base "anche in Italia sarà necessario prenderlo in considerazione. Visto che il futuro prevede sempre meno lavoro e sarà veramente difficile tornare ad un periodo di piena occupazione". Lo scrive Benne Grillo sul suo blog. Il reddito di base è diverso dal reddito di cittadinanza perché dovrebbe essere erogato in modo incondizionato a tutti, su base individuale, senza alcuna verifica della condizione economica o richiesta di disponibilità a lavorare. Ora "sarà testato anche in Germania. L'esperimento sarà simile a quello fatto in Finlandia". "Questo significa che ci sarà un trasferimento di denaro incondizionato a 250 persone, selezionate a caso, tra quelle che già oggi ricevono benefici (250 altre fungeranno da gruppo di controllo). Così si valuterà l'impatto in termini di comportamento sul mercato del lavoro, salute e relazioni sociali". Ormai, ricorda Grillo, "i paesi che stanno sperimentando questo nuovo strumento sono tanti, anche in Italia sarà necessario prenderlo in considerazione".