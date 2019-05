Balotelli, Messi il migliore di tutti

ROMA, 2 MAG - E' più bravo Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Mario Balotelli non ha dubbi, e in una sua 'storia' postata su Instagram, con l'immagine, tratta dalla tv, della Pulce che applaude il pubblico del Camp Nou al termine della semifinale di ieri scrive così: "@LeoMessi fenomeno. Per il bene del calcio per favore non paragonatelo più al 7 della Juve". Inutile dire che questa affermazione ha già fatto molto discutere tanti 'navigatori' della rete e del web. Così Supermario, per chiarire, è intervenuto di nuovo, con una diretta Instagram. "Se parliamo statisticamente si equivalgono, ma io che ho giocato contro tutti e due, posso dire che secondo me Messi è improponibile, imbarazzante, non lo prendi mai - ha spiegato Balotelli -. Come qualità, Messi è superiore a tutti. Io sono convinto che se chiedi a un difensore chiedi se vuol giocare contro Messi o Ronaldo, secondo me non avrebbe dubbi. Messi e Ronaldo sono due fenomeni, vero, ma non sono uguali".