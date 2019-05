Allegri 'Messi e derby stimoli per CR7'

TORINO, 2 MAG - "Ronaldo è stimolato dal derby e dai 600 gol di Messi: vorrà andare avanti e vincere anche la classifica marcatori". Allegri si aspetta un CR7 particolarmente motivato nel derby contro il Torino, stuzzicato dalla doppietta della 'Pulce' realizzati contro il Liverpool che hanno permesso all'argentino di raggiungere quota 600 come Ronaldo. "Non so per quanto andranno avanti, posso dirlo di Cristiano ma non di Messi che non ho allenato - ha aggiunto il tecnico bianconero -. É un grande professionista, ha anni davanti a sé. Quando smetteranno, difficilmente si troveranno immediatamente gli eredi di questi due fuoriclasse".