Lippi, Barca imbattibile con Messi così

ROMA, 2 MAG - "Una partita quasi come quella di ieri l'ha fatta la Juve con l'Atletico, quando si espresse ad altissimo livello., Ronaldo riuscì a fare cose incredibili. Questo è il calcio che preferisco: le grandi squadre non giocano più il tiki taka, ma fanno tre o quattro passaggi per evitare il pressing avversario, con due attaccanti che s'incrociano e tagliano il campo ed esterni che partono velocissimi". Da Viareggio, Marcello Lippi parla delle semifinale di Champions Barcellona-Liverpool . "Se poi ha due centrali come Piquè e l'altro - dice l'ex ct azzurro -, un centrocampo con Vidal, Busquets e Rakitic e davanti, con Suarez, Messi e Coutinho, e se poi Messi decide di fare una serata delle sue in un contesto di così alto livello, diventano imbattibili".Ma dopo quanto si è visto ieri torna d'attualità il dilemma: meglio Messi o Cristiano Ronaldo? "Facciamo ancora i paragoni fra Maradona o Pelè - risponde Lippi -, certi paragoni ci sono sempre stati e sempre ci saranno quando ci sono dei calciatori così importanti".