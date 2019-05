Salvini a muro anti-migranti in Ungheria

BUDAPEST, 2 MAG - Il primo appuntamento della visita di Matteo Salvini in Ungheria è il muro anti-migranti costruito al confine con la Serbia. Appena sbarcato dall'aereo il vice premier e ministro dell'Interno è infatti salito a bordo di un elicottero per raggiungere Roeszke, il paese alla frontiera dove lo attendeva il premier ungherese Viktor Orban. "Vogliamo un Europa diversa - ha detto ai cronisti- che difenda la sicurezza, rilanci il lavoro , la famiglia e l'identità cristiana del nostro continente. In Italia, in Ungheria e in Europa si entra solo con il permesso".