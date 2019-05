'Si dice sempre che vado via poi resto'

TORINO, 2 MAG - "Tutti gli anni si dice che vado via e poi resto. E questa volta abbiamo il vantaggio di un mese in più per pianificare". Massimiliano Allegri smentisce le ricorrenti voci di un addio alla Juventus: "Con il presidente Agnelli mi devo ancora vedere, - dice il tecnico bianconero - quando ci incontreremo, esamineremo l'annata, analizzeremo cosa è andato bene e cosa si può migliorare, in che direzione dovremo andare. Non c'è assolutamente alcun problema".