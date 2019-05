Leonardo tra arte e scienza all'Accademia dei Lincei

ROMA, 02 MAG - Ci sarà anche il disegno giovanile di Leonardo da Vinci, "Studio di panneggio per una figura inginocchiata", da tempo non visibile, tra le opere della mostra "Leonardo a Roma. Influenze ed eredità", che il 3/10 si aprirà a Villa Farnesina, evento principale delle celebrazioni dell'Accademia Nazionale dei Lincei per i 500 anni dalla morte. Un calendario ricco di iniziative presentato nella sede dell'Accademia, in un giorno che oltre ad aprire l'anno leonardesco rappresenta per l'istituzione l'inizio del progetto il "Trittico dell'ingegno italiano", che celebrerà nel 2020 e nel 2021 anche le ricorrenze di Raffaello e Dante. Diversi i progetti collegati alla mostra che chiude a gennaio: la riproduzione della Bottega di Leonardo, le esposizioni "Leonardo e i suoi libri. La biblioteca di un genio universale", "Leonardo in traduzione: dalla Gioconda di Calamatta all'attività editoriale dei lincei" e "La mostra impossibile", convegni e le conferenze "Leonardo da Vinci: 7 parole chiave".