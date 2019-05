P.a., talenti a Napoli per ridisegnarla

NAPOLI, 2 MAG - Smart city, efficienza energetica, salute, sicurezza, tutela delle opere d'arte, servizi pubblici digitali, fact-checking. Sono solo alcune delle sfide che attendono gli oltre 200 giovani che arriveranno da tutto il mondo a Napoli per Hack.gov. A riunirli in una maratona di creatività per ideare nuove soluzioni tecnologicamente all'avanguardia in grado di innovare la Pubblica Amministrazione sarà Agi Agenzia Italia in collaborazione con la Regione Campania e l'Università di Napoli Federico II con il patrocinio di AgID. Tutto si svolgerà presso l'Apple Developer Academy di Napoli, luogo simbolo dell'innovazione in Europa, all'interno del nuovo campus dell'Università Federico II di San Giovanni a Teduccio a Napoli. Dodici le challenge promosse da numerose aziende e istituzioni secondo il paradigma dell'open innovation con un montepremi di 37.500 euro.