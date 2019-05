Preside Imperia, ricorso della Procura

IMPERIA, 1 MAG - La Procura di Imperia è ricorsa al Tribunale del Riesame contro l'ordinanza del gip Massimiliano Rainieri, che non ha convalidato l'arresto di Anna Rita Zappulla, la preside dell'Istituto Ipsia Marconi di Imperia e del Colombo di Sanremo, arrestata dai carabinieri la sera del 13 aprile con l'accusa di peculato. La dirigente scolastica venne fermata di ritorno dalla Francia poco dopo il confine, a bordo dell'auto in dotazione della scuola. Difesa dall'avvocato Andrea Rovere, ha spiegato di essersi recata in Francia per motivi istituzionali, relativi a un finanziamento europeo. Il gip non aveva convalidato l'arresto, ravvisando un presunto peculato d'uso e non quello ordinario. L'udienza di discussione è attesa per il prossimo 13 maggio.