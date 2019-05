Golf: derby Liverpool-Everton su green

ROMA, 02 MAG - Nella Pro-Am show del British Masters (9-12 maggio) derby sul green tra ex bandiere di Liverpool ed Everton, con l' "intrusione" di altri fuoriclasse inglesi come Alan Shearer. Sir Danny Dalglish, Robbie Fowler, Alan Hensen e Jason McAteer - oltre 1.500 presenze e 14 titoli con i Reds - da una parte. Leon Osman e Alan Stubbs, le risposte dei "Toffees", dall'altra. E poi Rachel Brown-Finnis, ex portiere di Liverpool ed Everton al femminile e moglie del caddie di Tommy Fleetwood, ambasciatore del torneo inglese dell'Eurotour. Con Shearer, leggenda di Newcastle ed Inghilterra, ad impreziosire un field delle grandi occasioni. Nel Merseyside, sul percorso dell'Hillside Golf Club, sarà sfida nella sfida tra ex bandiere del calcio alla vigilia del British Masters.