Stampa esalta Messi 'il Papa del calcio'

ROMA, 2 MAG - ''Messi è il Papa del calcio''. Così il quotidiano spagnolo 'As', noto per essere più vicino ai 'cugini' del Real Madrid, titola sulla magica serata del Barcellona che, trascinato dal numero dieci argentino, al Nou Camp contro il Liverpool di Salah ha ipotecato la finale della Champions League con un 3-0 spettacolare. Per il Mundo Deportivo la Pulce è stata ''Gigante'', mentre Marca, pur mettendo in primo piano il portiere del Porto Iker Casillas colpito da infarto, titola: ''Messi ha distrutto un enorme Liverpool e il Barcellona è a un passo dalla finale''. Stessa enfasi da parte della stampa inglese che come quella iberica esalta Messi: ''Un genio puro'' scrivono il Daily Express e il 'Mirror'. Per il quotidiano francese 'L'Equipe', l'asso del Barcellona è stato invece ''diabolico''.