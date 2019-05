Attore Rick Schroder arrestato per sospetti abusi domestici

MALIBU, 2 MAG - E' stato arrestato per sospetta violenza domestica per la seconda volta in un mese l'attore Rick Schroder, già baby star protagonista negli anni Settanta e Ottanta di film come Il campione, Il piccolo Lord e Il mio amico Ricky. Il vice sceriffo della contea di Los Angeles, Juanita Navarro, ha dichiarato che gli agenti sono stati chiamati ieri in casa dell'attore, dove hanno trovato segni di lotta tra Schroder e una donna il cui nome non è stato reso noto. L'attore è stato arrestato, incarcerato e rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 50 mila dollari. Schroder si era reso protagonista di un simile episodio di sospetti abusi domestici lo scorso 2 aprile, con la stessa donna. (ANSA).