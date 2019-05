Champions: Messi 'gol spettacolare, ma ho avuto fortuna..'

ROMA, 1 MAG - "E' vero, potevamo segnare di piu', e non e' finita. Ma dobbiamo essere felici di questa partita": Leo Messi, grande protagonista del 3-0 al Liverpool nella semifinale d'andata di Champions, sembra non accontentarsi. E nell'immediato dopo partita pensa già al ritorno. Pero' si gode il suo secondo gol, il numero 600 in blaugrana, una strepitosa punizione. "E' vero - ha detto l'argentino, a bordo campo a partita appena finita - e' stata una rete spettacolare. Ma sono stato anche fortunato a pescare quell'angolo...". Messi ha parlato delle difficolta' create dal Liverpool: "Nel primo tempo siamo stati superiori, poi loro hanno creato diverse occasioni in cerca del gol che li avrebbe rassicurati: siamo stati bravi a resistere, e poi andare a cercare la seconda rete dopo la sofferenza". Sul 2-0, Messi ha esultato facendo segno di smetterla al pubblico. "Avevano fischiato Coutinho, non è giusto: dobbiamo stare uniti per vincere quel che ci resta da vincere..".