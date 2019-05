Pallavolo: scudetto donne, a Conegliano gara-1 finale

ROMA, 1 MAG - Il primo round della finale Scudetto di Samsung Volley Cup di pallavolo donne è dell'Imoco: Conegliano si impone sul campo dell'Igor Gorgonzola Novara con uno 0-3 senza appello (15-25, 20-25, 15-25). Tra le grandi protagoniste della gara Joanna Wolosz, premiata a fine incontro come MVP, mentre la top scorer è ancora Robin De Kruijf con 14 punti e un impressionante 80% in attacco. "Siamo contenti di questo inizio, anche se nessuna delle due squadre ha giocato una bella partita. Novara non e' questa, e anche noi possiamo far meglio", le parole di Daniele Santarelli, allenatore dell'Imoco. "Come per le altre serie di questi play off - la replica del coach di Novara, Massimo Barbolini - siamo partiti con il piede sbagliato disputando una partita che non rispecchia, in quanto a grinta e atteggiamento, quelle che sono le caratteristiche della nostra squadra. Ora il cammino si fa in salita ma una serie come questa è a tutti gli effetti ribaltabile". Sabato gara 2 in casa Imoco. (ANSA).