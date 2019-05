Calcio: Brescia torna in A dopo 8 anni

ROMA, 1 MAG - Un gol di Dessena, ex del Cagliari, al 37' del primo tempo della partita con l'Ascoli basta per vincere e coronare la cavalcata del Brescia che torna in serie A dopo 8 anni. E' un ritorno anche per Massimo Cellino, ex presidente del Cagliari poi divenuto proprietario del Leeds per poi tornare al calcio italiano attraverso la serie cadetta. Il Brescia e' promosso con due giornate d'anticipo sulla fine del campionato, e l'impresa porta la firma del tecnico Eugenio Corini e di Sandro Tonali, giovane e talentuoso regista che a molti ricorda Pirlo: 'Bentornati amici del Brescia', twitta Matteo Salvini. In campo i giocatori portano in trionfo Corini e poi cantano con i tifosi sotto la curva. Poi festa per le strade della città