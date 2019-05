Basket: Sassari vince l'Europe Cup, festa Pozzecco

ROMA, 1 MAG - Primo titolo europeo per la Dinamo Sassari, e il suo coach Pozzecco festeggia. La Dinamo Banco di Sardegna conquista la Fiba Europe Cup al termine di una vera battaglia con Wurzburg, dopo essere stati sotto anche di 11 lunghezze i sardi hanno messo in campo tutto riportandosi in partita ed espugnando il campo tedesco: 79-81 il risultato finale a favore della squadra di Pozzecco, dopo la vittoria nella finale d'andata. Festa grande per i 300 tifosi al seguito e per il coach, con tanto di 'semi-splogiarello' davanti alla curva della Dimamo.