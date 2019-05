May silura il ministro della Difesa Gb

LONDRA, 1 MAG - La premier britannica Theresa May ha silurato il giovane ministro della Difesa, Gavin Williamson, accusato di essere all'origine dell'anticipazione ai media della decisione di Londra di consentire - malgrado le pressioni Usa - una partecipazione del colosso cinese Huawei per la fornitura di "componenti non cruciali" del sistema di telecomunicazione 5G. Williamson, rampante quanto controverso, è stato riconosciuto colpevole dell'indiscrezione sulla base di un'inchiesta interna; e la premier ha fatto sapere d'aver "perso fiducia" in lui.