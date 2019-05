Berlusconi è stabili dopo operazione

ROMA, 1 MAG - Silvio Berlusconi ha trascorso una notte tranquilla all'interno dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato operato ieri per un'occlusione intestinale. Le sue condizioni sono stabili. A riferirlo è Alberto Zangrillo, medico dell'ex premier che ha aggiunto che potrebbe essere dimesso "nel giro di pochi giorni". Sulla possibilità di continuare la campagna elettorale, visto che il presidente di Forza Italia è candidato alle Europee, Zangrillo ha spiegato: "Dal punto di vista medico gli direi 'Ma stattene a casa che non ne vale la pena'. Però siccome così non sarà probabilmente, il mio compito sarà quello di prepararlo per la volata finale in modo che lui vinca, come è abituato a fare". Per il figlio Pier Silvio Berlusconi, "ci ha dato un'altra lezione perché ha uno spirito, un coraggio e una forza che sono davvero di insegnamento". E sull'ipotesi di un addio alla politica, ha concluso: "Da figlio direi di sì, da italiano no".