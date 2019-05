Atletica: Iaaf a Semenya,7 giorni per non perdere i Mondiali

ROMA, 1 MAG - "Siamo grati al Tas che ha riconosciuto le giustezza delle nostre azioni: ora i nuovi regolamenti entreranno in vigore dall'8 maggio": cosi' la Iaaf, federazione internazionale di atletica, accoglie la decisione del tribunale arbitrale dello sport che ha respinto il ricorso di Caster Semenya contro la nuova normativa che impone alle atlete 'iperandrogene' di ridurre il proprio livello di testosterone per poter gareggiare. E indica in sette giorni il termine per ridurre quei livelli, pena la possibile esclusione dai Mondiali previsti a Doha a settembre.